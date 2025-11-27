Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmira: gali greitai žiebtis ginčai

2025 m. lapkričio 27 d. 05:30
Ketvirtadienį imkitės to, ką gerai išmanote. Ne laikas kreiptis pagalbos, patarimo. Gali greitai žiebtis ginčai, tad neskubėkite reaguoti.
Palmira Kelertienė
