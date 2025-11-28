Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmira: diena netinkama tvarkyti piniginius ar turto reikalus

2025 m. lapkričio 28 d. 05:30
Pirma penktadienio pusė palanki įvairiausių darbų užbaigimui, klaidų paieškai bei taisymui.
Palmira
