2026 m. vasario 2 d. 12:18
Astrologė įspėjo pasiruošti: šio ženklo laukia nemalonios staigmenos
2026 m. vasario 2 d. 12:18
Lrytas Premium nariams
Savaitės pradžia – aktyvus pilnaties metas, kai tampame perpildyti emocijų, kupini troškimų bei jėgų kalnus versti. Ir, ko gero, tai pavyks!
Palmiros horoskopas
Palmira Kelertienė
Astrologė Palmira
