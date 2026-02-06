Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmira: ieškokite ankstesnių klaidų, jas taisykite

2026 m. vasario 6 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Penktadienis, ypač nuo 11 val. – palankus metas mokymuisi, senų žinių atnaujinimui, taip pat darbui su painia ar užmiršta informacija, informacijos, dokumentų sisteminimui.
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopasPalmira KelertienėAstrologė Palmira
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.