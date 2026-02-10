Orai
2026 m. vasario 10 d. 00:01
Palmiros horoskopas antradieniui, vasario 10 d.
2026 m. vasario 10 d. 00:01
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Antradienį būsite energingi, tačiau didelio darbų kiekio nepatartina imtis. Pirma dienos pusė iki 12 val. 20 min. – palankus metas piniginių, finansinių reikalų tvarkymui, vertingų daiktų įsigijimui ar tiesiog smagiam paišlaidavimui.
Palmiros horoskopas
