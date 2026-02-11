Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmira: venkite ko nors iš kitų prašyti

2026 m. vasario 11 d. 05:30
Trečiadienį palanku imtis sunkių, nemalonių darbų, kurių vis vengiate. Bus svarbus didesnis susikaupimas, atida.
