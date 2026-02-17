Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmira: šiandien – itin sudėtingas Saulės užtemimas, kas turi labiausiai saugotis

2026 m. vasario 17 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Antradienis – fatališkas metas dėl Saulės užtemimo Vandenio ženkle (maksimalią fazę pasieks 14 val. 13 min. Vilniaus laiku arba 12 val. 13 min. pagal Grinvičą).
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopasPalmira KelertienėAstrologė Palmira
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.