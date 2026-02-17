Prasideda Ugninio Arklio metai: kam jie atneš asmeninę ir finansinę sėkmę

Tai nėra tiesiog dar vieni ciklo metai, o periodas, kuris pradės didelius pokyčius, vidinius postūmius ir patikrins drąsą būti savimi.
Ugninio Arklio metai prasideda 2026 m. vasario 17 d. ir tęsis iki 2027-ųjų vasario pradžios. Paskutinį kartą Arklys su Ugnies stichija susiėjo 1966 m. – ir žmonės, gimę tais metais, dažnai apibūdinami kaip nepriklausomi, emociškai stiprūs ir linkę gyventi pagal savas taisykles.
Arklio ir Ugnies stichijos derinį kinų astrologai dažnai sieja su Jan energijos – aktyvios ir nukreiptos į veiksmą – sustiprėjimu. Laikoma, kad tokie metai užduos dinamiškesnį ritmą ir pagreitins įvykius, priversdami priimti sprendimus ir peržiūrėti įprastą gyvenimo būdą.
Kodėl 2026 metai laikomi ypatingais
Arklys kinų astrologijoje simbolizuoja judesį, nepriklausomybę ir vidinę laisvę. Ugnis sustiprina šias savybes, pridėdama emocionalumo, užsidegimo ir noro veikti čia ir dabar. Tad 2026 metai taps laikotarpiu, kuomet atidėlioti svarbius sprendimus bus sudėtingiau, nei anksčiau.
Pasak kinų astrologijos, Ugninio Arklio metai:
- skatins permainas darbe ir asmeniniame gyvenime;
- stiprins norą gyventi pagal savo taisykles;
- aštrins laisvės, atsakomybės ir asmeninio pasirinkimo problemas;
- netiks pasyviam laukimui.
Svarbiausi metų akcentai:
- asmeninė nepriklausomybė;
- vidinis pasirinkimas;
- primestų vaidmenų atsisakymas;
- judesys, kelionės, aplinkos pakeitimas;
- drąsa sakyti „ne“;
- didelis emocingumas.
Prognozės kinų Zodiako ženklams
Žiurkė (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 m.)
Šie metai Žiurkių dėmesį sutelks į artimus santykius ir pasitikėjimą. tai sėkmingas laikas taikymuisi, ateities planų aptarimui ir šeimos santykių stiprinimui. Profesinėje srityje galimas augimas, ypač jei esate pasirengę įsisavinti naujus įgūdžius ir priimti pokyčius.
Finansiniu požiūriu metai stabilūs, bet rizikingų investicijų verčiau atsisakyti. Sveikatos palaikymui svarbu daugiau judėti ir neužsisėdėti vienoje vietoje.
Jautis (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 m.)
Jaučiams Ugninio Arklio metai taps pripažinimo ir aktyvaus bendravimo laikotarpiu. Asmeniniame gyvenime sustiprės partnerio ar aplinkinių dėmesys. Darbe sėkmė ateis per lankstumą ir mokėjimą susitarti, o ne per griežtą kontrolę.
Finansinė metų strategija – taupumas ir apgalvoti sprendimai. Emocinė būsena pagerės, jeigu leisite sau pailsėti ir sumažinsite vidinę įtampą.
Tigras (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 m.)
Šie metai Tigrams taps vidinio augimo metais. Santykiuose galimi rimti žingsniai ir svarbūs sprendimai. Karjeroje galite pademonstruoti lyderio savybes ir užsirekomenduoti, bet sėkmė pareikalaus disciplinos.
Finansinius klausimus geriau spręsti atsargiai. Svarbu išlaikyti balansą tarp darbo ir jėgų atstatymo.
Triušis (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 m.)
Šie metai Triušius ištrauks iš įprastos komforto zonos, bet būtent tai duos galimybes augti. Asmeniniame gyvenime galimos naujos pažintys ar jausmų atsinaujinimas. darbe verta būti iniciatyvesniems ir nebijoti mokytis naujų dalykų.
Finansinis stabilumas galimas tiksliai planuojant. Nervų sistemai prireiks daugiau dėmesio ir poilsio.
Drakonas (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 m.)
Drakonams šie metai bus ne patys greičiausi, bet svarbūs ilgalaikėje perspektyvoje. Rezultatai ateis per kantrybę ir nuoseklumą. Asmeniniuose santykiuose svarbu vengti spaudimo ir manipuliacijų.
Finansai reikalauja atsargumo ir protingo požiūrio. Griežtas režimas teigiamai atsilieps savijautai.
Gyvatė (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 m.)
Metai palankūs asmeniniam ir profesiniam augimui. Santykiuose svarbu nepasinerti į bereikalingas analizes ir pasitikėti partneriu. Darbe galimos naujos pareigos ir padidinta atsakomybė.
Finansų srityje geriau laikytis kaupimo strategijos. Emocinis krūvis gali būti aukštas, todėl svarbu reguliariai mažinti streso lygį.
Arklys (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 m.)
Šio ženklo atstovams metai taps įspūdingi ir nevienareikšmiai. Laisvės troškimas gali konfliktuoti su įsipareigojimais. Profesinėje srityje galimas augimas ir nauji projektai, ypač per naudingas pažintis.
Finansinius sprendimus prieš priimant reikia gerai pasverti, vengti impulsyvių išlaidų. Svarbu saugoti energiją ir nepersitempti.
Ožka (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 m.)
Metai bus emociškai jausmingi. Asmeniniame gyvenime neverta skubinti įvykių – stabilumas ateis per ramybę ir rūpestį savimi. darbe sėkmingos bus kūrybinė ir socialinė kryptys.
Finansuose prireiks disciplinos. Artimųjų palaikymas suvaidins svarbų vaidmenį išsaugant vidinę pusiausvyrą.
Beždžionė (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 m.)
Metai atneš aktyvumą, naujas pažintis ir permainas. Asmeniniame gyvenime galimos ryškios emocijos, bet svarbu išvengti nesusikalbėjimo. Darbe tikėtini staigūs posūkiai, reikalaujantys koncentracijos.
Finansiniai klausimai pareikalaus griežtos kontrolės. Kad liktumėte energingi, svarbu laikytis režimo ir nesiblaškyti.
Gaidys (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 m.)
Metai sustiprins ambicijas ir norą judėti pirmyn. Atsiras naujų karjeros galimybių, ypač mokantiems dirbti komandoje. Asmeniniam gyvenimui tai palankus laikotarpis, bet žodžių aštrumas gali kliudyti harmonijai.
Finansinė disciplina taps raktu į stabilumą. Fizinis aktyvumas padės susidoroti su stresu.
Šuo (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 m.)
Šunims šie metai bus ryšių stiprinimo ir nuopelnų pripažinimo laikas. Darbe galimas augimas ir didėjantis pasitikėjimas.
Finansiniu požiūriu metai tinkami ilgalaikiam planavimui. Svarbu nepamiršti savo ribų ir visaverčio poilsio.
Kiaulė (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 m.)
Tai permainų ir išėjimo iš įprastų rėmų metai. Asmeniniame gyvenime prireiks sąžiningumo ir drąsos kalbėtis. Profesinėje srityje galimos naujos kryptys ir išplėsti horizontai.
Finansų srityje svarbu kontroliuoti išlaidas. Sveikata tiesiogiai priklausys nuo miego ir mitybos režimo.