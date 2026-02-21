Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmira: suklysite vertindami kito žmogaus elgesį

2026 m. vasario 21 d. 05:30
Šeštadienį verta užsiimti atidėliojamais darbais namų ūkyje. Iki 17 val. 18 min. palanku pirkti vertingus daiktus.
Palmira
