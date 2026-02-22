Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmira: venkite rizikuoti ir likite blaivūs tiesiogine bei perkeltine prasme

2026 m. vasario 22 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Iki 17 val., kad ir kuo užsiimsite, venkite rizikuoti ir likite blaivūs tiesiogine bei perkeltine prasme.
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopasPalmira KelertienėAstrologė Palmira
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.