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Palmira: emociškai kiek įtemptas metas
2026 m. birželio 8 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Pirmadienis – emociškai kiek įtemptas metas, bet puikus imtis svarbių darbų, palankus ir piniginių, turto reikalų tvarkymui.
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