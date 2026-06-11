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Palmira: neskubėkite, nesiveržkite į priekį

2026 m. birželio 11 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Ketvirtadienį neskubėkite, nesiveržkite į priekį. Būsite energingi – galima imtis didesnio užduočių kiekio. Venkite ginčų, ypač jei dirbate kolektyve. Palankūs mokymai, įvairios dalykinės konsultacijos.
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