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Palmira: tai kritinis Mėnulio mėnesio pabaigos laikas
2026 m. birželio 14 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Sekmadienį – kritinis Mėnulio mėnesio pabaigos laikas, nepalankus viešnagėms, šventimams, romantiškiems pasimatymams, pramogavimui, vertingų daiktų įsigijimui.
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