Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmira: tai kritinis Mėnulio mėnesio pabaigos laikas

2026 m. birželio 14 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Sekmadienį – kritinis Mėnulio mėnesio pabaigos laikas, nepalankus viešnagėms, šventimams, romantiškiems pasimatymams, pramogavimui, vertingų daiktų įsigijimui.
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopasPalmira KelertienėAstrologė Palmira
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.