Gyvenimo būdasHoroskopai

Astrologė žada puikią savaitę – o šis ženklas apskritai bus sėkmės karalius

2026 m. birželio 15 d. 11:56
Lrytas Premium nariams
Ši savaitė leis įvertinti jauno Mėnulio bei pirmojo Mėnulio mėnesio ketvirčio privalumus!
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopasPalmira KelertienėAstrologė Palmira
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.