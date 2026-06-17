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Palmira: nedera liūdėti, užsisklęsti vienatvėje

2026 m. birželio 17 d. 05:30
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Trečiadienis – gerų kontaktų, pažinčių užmezgimo, naujų žinių įgijimo, pelno bei kaupimo metas. Kurkite naujus planus, ieškokite naujos informacijos, užmegzkite naujas pažintis, daugiau bendraukite. Tinka pradėti naujus darbus.
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Palmiros horoskopasPalmira KelertienėAstrologė Palmira
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