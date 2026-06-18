Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmira: metas, kai atsisakoma to, kas nereikalinga gyvenime

2026 m. birželio 18 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Ketvirtadienį, kad ir kuo užsiimsite, netinka skubėti, ypač dirbant. Nepersidirbkite, dažniau atsipalaiduokite, ilsinkite akis. Palanku baigti didesnį veiklos ciklą.
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopasPalmira KelertienėAstrologė Palmira
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.