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Palmiros horoskopas ketvirtadieniui, birželio 18 d.
2026 m. birželio 18 d. 00:01
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Ketvirtadienį, kad ir kuo užsiimsite, netinka skubėti, ypač dirbant. Nepersidirbkite, dažniau atsipalaiduokite, ilsinkite akis. Palanku baigti didesnį veiklos ciklą.
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Palmiros horoskopas
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