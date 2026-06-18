Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmiros horoskopas ketvirtadieniui, birželio 18 d.

2026 m. birželio 18 d. 00:01
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Ketvirtadienį, kad ir kuo užsiimsite, netinka skubėti, ypač dirbant. Nepersidirbkite, dažniau atsipalaiduokite, ilsinkite akis. Palanku baigti didesnį veiklos ciklą.
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopasLrytas Premium

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.