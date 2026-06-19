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Palmira: dera priimti lemtingus sprendimus

2026 m. birželio 19 d. 05:30
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Penktadienio nuotaikos pakilios. Nors tai savaitės pabaiga, bet būtent šiandien iki 14 val. 30 min. verta imtis svarbių reikalų tvarkymo, pradėti naujus darbus.
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