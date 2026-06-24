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Palmira: svarbu būti sąmoningiems, siekti aiškumo
2026 m. birželio 24 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Trečiadienį iki 16 val. 50 min. tęsis vakarykštis painus, apgaulingas laikas, kai svarbu būti sąmoningiems, siekti aiškumo. Bus svarbi atida bendraujant, keliaujant. Nebūkite patiklūs su svetimais asmenimis.
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