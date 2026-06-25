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Palmiros horoskopas ketvirtadieniui, birželio 25 d.

2026 m. birželio 25 d. 00:01
Lrytas.lt
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Ketvirtadienis palankus finansinių problemų sprendimui, taip pat įvairioms darbinėms konsultacijoms, profesinių žinių gilinimui. Gera proga susisteminti darbus.
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