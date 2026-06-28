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Palmira: puikus laikas ramiam šeiminiam poilsiui

2026 m. birželio 28 d. 05:30
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Sekmadienis – puikus laikas ramiam šeiminiam poilsiui. Verta aplankyti giminaičius, tėvus, senelius. Palankus metas šeimos kapų tvarkymui.
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