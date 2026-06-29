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Astrologė: likimas viską apvers, bet vieną ženklą lydės karališka sėkmė
2026 m. birželio 29 d. 11:59
Lrytas Premium nariams
Tai bus lemtinga persilaužimo savaitė. Ji pakeis jėgų santykį tarp Zodiako ženklų. Tad pasiruoškite permainoms, kurios prasidės jau nuo antradienio!
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