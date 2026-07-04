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Palmira: venkite bendrauti su svetimais žmonėmis

2026 m. liepos 4 d. 05:30
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Nors šeštadienis tinkamas įvairiems susitikimams, ypač su bendraminčiais, bičiuliais, venkite bendrauti su svetimais žmonėmis.
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