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Palmira: bus sunkiau susikaupti, išlaikyti dėmesį

2026 m. liepos 7 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Nieko nauja nepradėkite antradienį. Deja, bus sunkiau susikaupti, išlaikyti dėmesį. Dažniau darykite mažas pertraukėles.
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