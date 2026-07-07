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Palmira: bus sunkiau susikaupti, išlaikyti dėmesį
2026 m. liepos 7 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Nieko nauja nepradėkite antradienį. Deja, bus sunkiau susikaupti, išlaikyti dėmesį. Dažniau darykite mažas pertraukėles.
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