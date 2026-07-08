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Palmira: emociškai tai įtemptas metas

2026 m. liepos 8 d. 05:30
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Trečiadienį bus svarbi atida: imkitės tik gerai žinomų dalykų. Emociškai tai įtemptas metas, tad stenkitės likti ramūs, į galimus nesklandumus žvelgti su dalele humoro.
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