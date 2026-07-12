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Palmira: aplankykite seniai matytus draugus
2026 m. liepos 12 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Sekmadienį palankios kelionės ir viešnagės. Aplankykite seniai matytus draugus, giminaičius ar bičiulius. Palankūs profesiniai susitikimai neformalioje aplinkoje ir mokymai.
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