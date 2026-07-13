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Astrologė: šį ženklą gali suklaidinti gražūs pažadai

2026 m. liepos 13 d. 11:08
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Šią savaitę bus svarbu greitai reaguoti – iš anksto vargu ar pavyks pasiruošti. Svarbus antradienis: 12 val. 43 min. stos jaunatis.
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