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Astrologė įvardijo, kuriam Zodiako ženklui prasideda išskirtinis metas

2026 m. liepos 20 d. 14:24
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Tai augančio Mėnulio savaitė, puikiai tinkama kurti planus ir puoselėti jau pradėtus projektus.
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