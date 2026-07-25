Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmira: puiki diena vanotis pirtyje

2026 m. liepos 25 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Šeštadienis – puikus laikas aktyviai tvarkytis namuose, švęsti ir pramogauti. Palankios kelionės, viešnagės, tinka ir priimti svečius.
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopasAstrologė PalmiraPalmira Kelertienė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.