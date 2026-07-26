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Palmira: reikėtų keisti įsitikinimus

2026 m. liepos 26 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Sekmadienis – kiek įtemptas metas, tad pasistenkite, kad jums nepristigtų supratingumo bei gero ūpo bendraujant. Likite dosnūs ir kantrūs. Beje, neužsispirkite. Gera proga vanotis pirtyje.
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