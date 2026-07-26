Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Skaitomiausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
BMW tragedija
Žalioji erdvė
Karas Ukrainoje
Ačiū, Prezidente
Europos burės 2026
Darbo skelbimai
Gyvenimo būdas
Horoskopai
Palmiros horoskopas sekmadieniui, liepos 26 d.
2026 m. liepos 26 d. 00:01
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Sekmadienis – kiek įtemptas metas, tad pasistenkite, kad jums nepristigtų supratingumo bei gero ūpo bendraujant. Likite dosnūs ir kantrūs. Beje, neužsispirkite. Gera proga vanotis pirtyje.
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopas
Lrytas Premium