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Palmira: atsivers naujos erdvės išradėjams

2026 m. liepos 27 d. 05:30
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Pirmadienis – aktyvus metas, kai sunku nustygti vietoje ir imamasi daug darbų ar ieškoma sudėtingų užsiėmimų. Tai palankus metas organizuoti talkas, burti komandą. Tiks planuoti didelį darbų kiekį.
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