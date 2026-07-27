Palmira: atsivers naujos erdvės išradėjams

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2026 m. liepos 27 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Pirmadienis – aktyvus metas, kai sunku nustygti vietoje ir imamasi daug darbų ar ieškoma sudėtingų užsiėmimų. Tai palankus metas organizuoti talkas, burti komandą. Tiks planuoti didelį darbų kiekį.
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