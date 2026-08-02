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Palmira: neužmegzkite naujų pažinčių

2026 m. rugpjūčio 2 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Sekmadienį patartinas uždaresnis šeimyninis poilsis. Neužmegzkite naujų pažinčių ir venkite tų, kurie itin perša savo nuomonę, kažko iš jūsų nori. Nepalanku skolinti bei skolintis, taip pat skolas grąžinti.
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