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Palmira: aptarkite atsitraukimo sąlygas

2026 m. rugpjūčio 4 d. 05:30
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Antradienis palankus kelionėms, įvairiems susitikimams (ypač su užsieniečiais). Tinkamas metas darbui su informacija ir dokumentais.
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Palmiros horoskopasAstrologė PalmiraPalmira Kelertienė
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