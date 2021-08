Agnei dar vaikystėje diagnozuotas cerebrinis paralyžius – dėl jo ji neaiškiai kalba, jos eisana kiek kitokia ir kartais jai sunku smulkesnius daiktus.

Pašnekovė augo Šiauliuose, lankė specialųjį darželį, vėliau – specialiąją mokyklą. „Patyčių pasitaikydavo ir ten, nes ir negalios, ir mokiniai būdavo skirtingi – kai kurie tyčiodavos iš mano kalbos, eisenos. Paauglystėje kompleksuodavau, kad aš kitokia, kad visi į mane spokso. Nuolat jausdavausi nejaukiai, ir kartais net nelipdavau į autobusą, jei jame būdavo daugiau jaunimo, kad į mane nežiūrėtų ir iš nesišaipytų...“ – atsiminė Agnė.

Giminės kartais prasitardavo, kad Agnė tikriausiai visą gyvenimą liks gyventi su tėčiu, juk savo šeimos nesukurs. Bet mergina tikėjo, kad mylimą šeimą turės.

Būdama šešiolikos, pradėjo internetu susirašinėti su vaikinais, kartais išsiruošdavo ir į pasimatymą. Septyniolikos vieną vaikiną, taip pat šiaulietį, įsimylėjo. Jie kurį laiką draugavo, bet draugystė baigėsi, kai mergina netikėtai pastojo. Vaikinas ką paliko, kai ji buvo 12 savaičių nėščia.

Tolesnė įvykių eiga gana netikėta.

„Man buvo ką tik suėję aštuoniolika, tėčiui ir pamotei apie nėštumą prisipažinti nedrįsau, nes jaučiau, jog gali būti blogai. Kai vaikinas paliko, grįžau prie susirašinėjimo draugų. Su vienu jų draugiškai bendravome telefonu, papasakojau jam apie tai, kas mane slegia. Apie tai sužinojęs jis jis pakvietė mane atvažiuoti į Kauną, o aš ilgai negalvojusi sutikau, nes nemačiau kitokios išeities. Palikau tėvui raštelį ir išvažiavau“, – pasakojo Agnė.

Su naujuoju draugu gyvendama ji susilaukė pirmagimio sūnaus, o jau po metų – ir bendro vaiko, dukrelės. Dabar Agnės vaikams – 12 ir 13 metų, ir, nors ir su dukros tėvu ji po kurio laiko išsiskyrė. Šįkart vyrą dėl nuolatinių nesutarimų paliko ji pati, nors psichologiškai ir buvo nelengva.

Dabar Agnė labai laiminga, kad turi du šaunius vaikus. „Kartais pasijaučia, kad jie jau tampa paaugliais, ir tenka pasiginčyti, bet taip gera jausti, kad jie nuolat šalia, jie mane myli ir esu jiems svarbiausia“, – sakė mama.

Taip pat ji turi ir naują draugą, be to, laiko du šunis, o jos dukra Goda dar augina jūrų kiaulytes.

Bet turbūt, kol pametinukai buvo maži, jais rūpintis jai, tokiai jaunai ir turinčiai negalią, buvo labai sunku? „Nesakyčiau, kad buvo labai sunku, tiesa, pradžioje reikėjo pagalbos, kol išmokau tinkamai paimti naujagimį, pakeisti sauskelnes ir pan. O kai vienam vaikui buvo dveji, kitam – treji, draugas išėjo į darbą, ir aš su vaikų priežiūra sustvarkiau pati“, – sakė Agnė.

Ir pridūrė, kad namuose jai niekas nenuolaidžiauja ir ji, kaip ir visos moterys, turi gaminti valgyti, tvarkytis, skalbti ar apsipirkti, nors, jei kažką atlikti per sudėtinga, pagalbos sulaukia.

Vaikams paaugus, Agnė pradėjo ieškoti darbo. Ieškojo jo visur – per skelbimus, Užimtumo tarnybą, o galiausiai nieko nepešusi net kreipėsi į laidą „TV pagalba“, bet darbo gauti vis tiek nepavyko.

„Visada norėjau dirbti, sėdėjimas namie labai vargina psichologiškai, be to, jautiesi nevisavertis ir apskritai nuobodu. Deja, kad ir kiek kur kreipdavausi, pamatę, kaip aš atrodau ir judu, žmonės nenorėdavo suteikti man šanso, tik pasakydavo, kad netinku“, – pasakojo pašnekovė.

Vienintelį kartą gal prieš 8 metus ją priėmė dirbti valytoja, bet po mėnesio jai buvo liepta, kad rašytų prašymą atleisti, nes netenkino jos darbo kokybė.

Atrado mėgstamą veiklą

Vieną dieną darbo paieškomis nusivylusi moteris atrado... muilą. Tiksliau, kažkur pamatė, kaip namų sąlygomis gaminamas muilas, ir pati užsisnorėjo pamėginti. Nusipirko reikmenų, pabandė ir procesas bei rezultatas jai labai patiko. Gamino muiliukus vėl ir vėl, ir visiems, kam pakliudavo, juos dovanodavo.

Kelis sykius išgirdo klausimą, kiek muiliukas kainuoja – žmonės norėjo jo įsigyti daugiau – ir tada ryžosi pamėginti savo gaminius pardavinėti.

Agnė gamina įvairius kvapnius muiliukus, mėgsta eksperimentuoti su jų spalvomis ir formomis. Pastebėjo, kad pirkėjams labiausiai patinka švelnių spalvų vaisiais ar uogomis kvepiantys gaminiai.

Galiausiai vien paprasto muilo jai pasidarė per maža – ėmėsi gaminti ir muilo puokštes. Jas pagaminti nelengva, reikėjo pasimokyti. Kadangi reikia kruopštumo, puokštes komponuoti mamai padeda dukra. Jos jau sulaukia pirkėjų.

„Žinoma, pragyventi vien iš muilo ir jo puokščių gamybos neišeitų, taip gali uždirbti eurą kitą, bet ne dideles sumas. O ir medžiagos nemažai kainuoja, pirmus muilus apskritai pardavinėjau „į minusą“, nes bijojau per daug užsiprašyti, dabar jau einasi geriau. Tačiau labai džiaugiuosi, kad atradau šią veiklą, kuri man labai maloni, be to, jaučiu, kad mano darbai reikalingi kitiems“, – sakė moteris.

