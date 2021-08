Magiškas skaičius jaunavedžiams susuko galvas

Šiandien nemažai pakrikštyta ir vaikų. Tėvus ir krikštatėvius su krikšto vaikais į Bernardinų sodą taip pat lydėjo fotografai, kurių padarytos nuotraukos suguls į šeimų albumus.

Stebint tokį sujudimą sostinės centre, viename gražiausių gamtos kampelių – Bernardinų sode, ne vienam praeiviui kilo klausimas, kodėl būtent šiandien čia tiek daug švenčiančių žmonių? Tik vėliau dažnam atėjo į galvą, kad šiandien išskirtinė data, kurią sudaro net dukart pasikartojantis skaičius 21. Juk šis šeštadienis – 2021 08 21. Šie skaičiai turi savitą magiją.

Astrologė Vaiva Budraitytė patvirtino, kad šį šeštadienį palanku kurti šeimą, krikštyti vaikus – švęsti, džiaugtis.

„Su humoru dar pasakysiu, jog tai – paskutinės dienos, kai dar šiek tiek atlaisvinta dėl koronaviruso pandemijos“, – pastebėjo V.Budraitytė.

Bet astrologė neabejojo, jog poros pasirinko labai gerą datą santuokai, nes ne tik skaičius „21“ magiškas, bet ir priešpilnio Mėnulio fazė taip pat tinkama, ką nors pradėti, kas turės ilgalaikį tęsinį. „Natūralu, kad vestuvės dažniausiai planuojamas per priešpilnį, o ne per delčią. Juk per delčią planuojame darbus, kuriuos norime greičiau baigti“, – Mėnulio fazių reikšmę palygino pašnekovė.

Nuo seno vestuvės buvo keliamos per priešpilnį, nes taip džiaugiamasi tuo, kas suteiks ilgalaikes malonias pasekmes.

Rugpjūtis – rugių pjovimo mėnuo, kai nuimamas derlius. Todėl tokiu metu taip pat palanku tuoktis.

„Lietuviai visada mėgo dažniau tuoktis rudeniop, kai derlius nuimtas, kai yra šviežių bulvių. Visus noriu pasveikinti, kurie tuokiasi šiandien“, – smagiai nusiteikusi pasakojo V.Budraitytė.

Astrologė įsitikinusi, kad dabar daugės vestuvių, nes vieną kraštutinumą pritraukia kitas kraštutinumas: „Juk alternatyva netvarkingai, sumestinei šeimai yra santuoka. Gal tai yra protestas prieš dabartinį siūlomą laisvą gyvenimą, nes norisi gražių įsipareigojimų, palaikyti senelių ir tėvų tradicijas arba senąsias tautos vertybes“.

Grįžtant prie skaičių reikšmės reikėtų paminėti, jog sudėjus šios dienos skaičius 2 ir 1, suma būtų 3, o astrologiškai tai simbolizuoja aštrų protą bei artimųjų ryšį.

O rugpjūčio mėnuo, kuris paženklintas skaičiumi 8, remiantis kinų sistema fengšui simbolizuoja turtą, laimę, visokeriopą gėrį. Todėl jaunavedžiai tikrai neapsiriko santuokai būtent pasirinkę 2021-ųjų rugpjūčio 21 dieną.

Tad šiandien Vilniaus santuokų rūmuose poros tuokėsi konvejeriu – civilinės santuokos buvo registruojamos kas dešimt minučių nuo 9 valandos iki 15.30 valandos.