Vaikus su negalia auginančios šeimos pasikrovė pozityvumo visam pusmečiui

Šeštadienį ir sekmadienį vykusi šeimų, auginančių vaikus su negalia, stovykla paliko didelį įspūdį ir stovyklos savanoriams, ir organizatoriams. Diskusijų, patirčių, džiaugsmų ir kitų išgyvenimų dalinimosi terpę neįgalių vaikų tėveliams feisbuke sukūrusi bei labdaros ir paramos fondą pavadinimu „Vilties spindulėlis“ įsteigusi moteris sako, jog šiais metais susirinkę žmonės be galo džiaugiasi gauta proga.

„Mamos buvo be galo laimingos. Net su ašaromis išvažiuojant atsisveikinom. Buvo be galo gera, be galo smagu. Ir kai tie tėvai su tikrai sunkias negalias turinčiais vaikais daro viską, kad tik atvažiuotų pasimatyti, tai, manau, daug ką pasako apie tą visą situaciją. Reikia tokių dalykų, reikia šeimoms susiburti, reikia gyvo bendravimo“, – pasakojo organizatorė.

Asta sakė, jog pagrindinis stovyklos tikslas buvo leisti tėveliams atsipalaiduoti ir sudaryti aplinką šeimoms suartėti, pasidalinti patirtimi, džiaugsmais ir išgyvenimais. Šis tikslas, anot moters, buvo įgyvendintas su kaupu.

Feisbuko grupėje „Vilties spindulėlis“ viena stovykloje dalyvavusi moteris rašė: „Buvo tiesiog nuostabu su visais pabendrauti, pasidalinti savo išgyvenimais ir išgirsti kitų. Laikas, praleistas kartu su Jumis visais, buvo tiesiog nuostabus. Su didžiule meile ir šiluma širdyje dar ilgai prisiminsim šitą nuostabų renginį.“

Pasak organizatorės, veiklų ir iniciatyvos netrūko. „Buvo tokia idėja, kad šeimos bendrautų ne tik per internetą. Kilo mintis, kad būtų visai smagu pamatyti gyvai. Mes šitą pabandėm prieš dvejus metus.

Iš pradžių susirinko 11 šeimų. Mūsų bendruomenė per tuos dvejus metus labai išaugo – yra beveik 60 šeimų, kurios augina neįgalius vaikučius. Šiemet vėl pabandėm, ir susirinko apie 20 šeimų.

Veiklų irgi turėjom: šeimos piešė ant vandens (ebru menas), su kiekviena šeima gaminom ir leidom savo darytus meilės aitvarus, tėveliai darė jogos pratimus“, – pasakojo A.Kuktienė.

Savanorių taip pat netrūko. Daug medicininį išsilavinimą turinčių žmonių prižiūrėjo vaikus, kol įvairiomis veiklomis užsiiminėjo jų tėvai. „Sulaukėm labai daug rėmėjų. Žmonės labai geranoriškai suteikia paramą, kai pasakai, kokiu tikslu darai tokį renginį“, – džiaugėsi organizatorė.

Asta pabrėžė, jog gyvas susitikimas su žmonėmis suteikia vilties, optimizmo, o gerų emocijų pakrauna ateinančiam pusmečiui. Renginio organizatorė sakė, jog jau dabar galvoja apie kitus metus ir planuoja dar vieną tokio tipo stovyklą.