Skandalas Lenkijoje: apsukrus klebonas prapuolė kaip į vandenį su parapijiečių pinigais

„Su tėvu Krzysztofu elgėmės visai kitaip, nei su paprastu žmogumi iš gatvės. Juk tai parapijos klebonas. O jis pasistatė sau privatų dvarą“, – pasakojo viena iš dvasininko aukų.

Sasino kaime gyvena apie 450 žmonių. Būtent vietinės Dievo Gailestingumo parapijos klebonu 2016 m. rugpjūtį tapo kunigas Krzysztofas.

„Atėjo naujas kunigas, kuris pradėjo daryti remontus, ėmė pinigus iš įvairių projektų“, – pasakojo parapijietis p. Grzegorzas, nenorėjęs atskleisti savo pavardės.

Klebonas ėmėsi netoliese esančio Ciekocino istorinės bažnyčios renovacijos ir restauravo vitražus, panaudodamas rėmėjų ir parapijiečių kasmėnesines aukas. Parapijiečiai pasakoja, kad mišiose lankydavosi tuometinis „Energa“ prezidentas Danielis Obajtekas.

Tačiau staiga klebonas pradėjo prašyti parapijiečių pinigų. Kam jis rinko pinigus? Bažnyčios suolams įsigyti, piligrimystei į Izraelį, klebonijos remontui, statybininkams apmokėti ar fotovoltinei instaliacijai.

„Jis pasakė, kad turi problemų atsiskaitant už dotaciją, ir paklausė, ar galėčiau paskolinti pinigų. Žmona jam paskolino vieną, antrą, trečią kartą. Pervedimo patvirtinimuose rašėme, kad tai buvo paskolos. Vėliau paaiškėjo, kad mes buvome ne vieni, kad tokių žmonių buvo kur kas daugiau. Jie skolino labai skirtingas sumas, iš viso 2,5 mln. zlotų“, – pasakojo Grzegorzas.

Kitas nukentėjusysis Andrzejus Krawczykas teigė, kad kunigas Krzysztofas jį patikino, jog pinigai jam reikalingi „kuriam laikui“, kad galėtų užbaigti darbus Ciekocino bažnyčioje. Jis paaiškino, kad paskolą iš banko gaus po dviejų savaičių, o kad darbai vyktų toliau, jam reikia mokėti nedelsiant.

Bėgo savaitės. Ponas Andrzejus ir jo žmona pradėjo reikalauti grąžinti pasiskolintą sumą.

„Kunigas patikino, kad pinigų turi ir ateis kitą dieną. Tačiau jis neatėjo“, – prisiminė Andrzejus.

„Kai kreipėmės į kunigą dėl pinigų grąžinimo, jis delsė ir sakė, kad negali, dabar jų neturi. Staiga vieną dieną jis atėjo pas mus ir pasakė, kad per dvi ar tris dienas grąžins pinigus. Vietoj to per tas dvi ar tris dienas jis dingo iš parapijos“, – savo ruožtu pasakojo Grzegorzas.

Tai buvo 2023 m. Į 3,5 mln. zlotų sumą taip pat įeina daugiau nei 1 mln. zlotų, priklausančių Sasino Romos katalikų Dievo Gailestingumo parapijai. Būtent ši parapija pranešė apie aferą prokuratūrai ir dokumentuose yra nurodyta kaip viena iš nukentėjusiųjų. Iš viso sąraše yra beveik 50 pavardžių.

Kunigas Krzysztofas įtariamas apgaule, jam patikėto turto pasisavinimu ir privedimu prie nepalankaus turto išpardavimo, nes taip ir negrąžino pinigų.

Kunigas turėjo būti perkeltas į kitą Gnievo parapiją, tačiau dingo be pėdsakų. Pelplino vyskupijos interneto svetainėje, skiltyje Dabartinė tarnyba, yra įrašas: šiuo metu informacijos nėra.

„Jis prasmego skradžiai žemę. Bandė aiškinti, kad tai ne jo kaltė, kad jei būtų likęs Sasine, būtų grąžinęs pinigus. Todėl kurija jį pasiuntė toli nuo žmonių, kad šie jo nerastų. Vienu metu jis nustojo atsakinėti į telefono skambučius ir atrašinėti žinutes.

Su kunigu elgiesi, visai kitaip, nei su paprastu žmogumi iš gatvės. Juo labiau su parapijos klebonu. O jis pasidarė savo privatų ūkį“, – su kartėliu pasakojo Andrzejus.

Nukentėjusieji tikėjosi atgauti savo pinigus. Tuo tarpu prokuratūra nusprendė sustabdyti tyrimą, nes negali rasti įtariamojo.

Parengta pagal fakt.pl