Lūpas pūtė tiek, kad nebegali jų sučiaupti: jaučiasi atrodanti „itin moteriškai“

25 metų Vienna Wurstel, gyvenanti Maljorkoje (Ispanija), nuo pat jaunystės buvo „apsėsta“ noru atrodyti „itin moteriškai“.

Pirmąjį užpildą ji pasidarė būdama 18 metų – „kai tik galėjo legaliai“ – ir nuo to laiko nesustojo.

Per pastaruosius penkerius metus plastinėms operacijoms ji išleido apie 175 tūkst. JAV dolerių (150 tūkst. eurų), iš jų apie 50 tūkst. dolerių (42 tūkst. eurų) – užpildams, ir artimiausiu metu neketina sustoti.

„Visada norėjau atrodyti itin moteriškai, – paaiškino ji. – Pirmuosius užpildus pasidariau būdama 18 metų – kai tik legaliai galėjau, buvau pasiruošusi prisipūsti.

Kai pradėjau tobulėti, tai tapo visiška manija. Didelės lūpos, dideli apvalumai, viskas – tiesiog jaučiuosi gerai. Man didžiulės lūpos yra moteriškas ir seksualus įvaizdis.“

Ji paaiškino, kad kas dvi-keturias savaites jai pridedama naujų lūpų užpildų ir ji net skrenda iš savo namų Ispanijoje į Frankfurtą, Vokietiją, pas „geriausią visų laikų ekstremalų lūpų chirurgą“.

„Kiekviena kelionė man kainuoja daugiau nei 2 tūkst. dolerių, bet juk grožis neturi kainos, – sakė ji. – Jis to vertas.“

Vienna dažnai demonstruoja savo didžiules lūpas socialiniuose tinkluose, kur, deja, sulaukia daug neapykantos dėl savo neįprastos išvaizdos.

Tačiau neigiamų komentarų ji nesureikšmina.

„Sulaukiu daugybės neapykantos, ypač dėl lūpų ar to, kaip atrodau. Bet, tiesą sakant, tai visada to paties tipo žmonės – moterys, kurių vaikinai „neleidžia“ joms pasidaryti grožio korekcijų, arba žmonės, kurie tiesiog negali sau to leisti. Visa tai – pavydas ir projekcijos, – dalijosi ji. – Joks laimingas žmogus nevaikšto aplink palikinėdamas neapykantos kupinus komentarus.“

Tačiau ji sakė, kad jos draugai, šeima ir partneris ją tik palaiko, ir pridūrė: „Jaučiuosi labai mylima“.

Be neapykantos, socialinių tinklų žvaigždė prisipažino, kad susidūrė ir su tam tikromis sveikatos problemomis.

Ji prisipažino, kad jos lūpos yra labai „jautrios“, o nosis dabar „užsikimšusi“, todėl ji priversta kvėpuoti pro burną.

Ji taip pat nebegali uždaryti burnos, o tai sukėlė nemažai problemų.

„Rytais man skauda gerklę, nes dėl lūpų mano burna visada atvira, – dalijosi ji. – Naudoju specialų burnos skalavimo skystį, kurį man davė odontologas, kad dantenos būtų sveikos. Bet, tiesą sakant, verta. Labai myliu savo lūpas.“

Nepaisant to, ji planuoja ir toliau naudoti lūpų užpildus – šiuo metu jų yra 93 kubiniai centimetrai, bet per metus turėtų pasiekti 200 kubinių centimetrų.

Be to, ji atskleidė, kad netrukus planuoja gultis po peiliu ir atlikti pirmąją nosies korekciją bei katės akių pakėlimą.

„Esu apsėsta. Tikiu šūkiu: „Daugiau visada yra geriau“, – užbaigė ji.

