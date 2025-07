Vilniaus kapinėse – jautri ceremonija: malda į paskutinę kelionę palydėti artimųjų neturintys žmonės

Laidojimo paslaugų centras pranešė, kad pirmadienį, birželio 30 d., Karveliškių kapinių kalnelio žemė priglaudė dar vieną būrelį Vilniaus mieste per antrąjį šių metų ketvirtį mirusių vienišų žmonių.

„Laidojimo paslaugų centro darbuotojai, Karveliškių kapinių administracija, Joanitų bendruomenė, Šv. Motinos Teresės seserys, geros valios žmonės šiandien malda palydėjo tuos, kurie gyvenime tapo vieniši, neturi giminių ir artimųjų, o jeigu ir turi, tai dėl pačių įvairiausių susiklosčiusių aplinkybių ir priežasčių juos atsisakyta laidoti arba paprašyta palaidoti kartu su kitais, neformuojant naujo atskiro kapo.

Per antrąjį 2025 metų ketvirtį (balandis–birželis) Vilniaus mieste mirė 14 vienišų, neturinčių artimųjų ar tų, kuriuos giminės atsisakė laidoti asmenų (3 moterys, 10 vyrų, gimęs negyvas vaikutis), taip pat palaidojome žmogaus embrionų ir vaisių iki 22 savaitės.

Per pirmąjį 2025 metų ketvirtį (sausis–kovas) palaidojome 17 vienišų asmenų (5 moteris, 10 vyrų, 2 naujagimius). Taigi iš viso 2025 metais per pirmąjį pusmetį (sausis–birželis) palaidojome 31 tokį asmenį ir žmogaus embrionus bei vaisius iki 22 savaitės. Palyginimui 2024 metais per tą patį laikotarpį (pirmąjį pusmetį) palaidojome 36 asmenis.

2025 metais (pirmas pusmetis) kaip ir visus 2024 metus Vilniuje nebuvo nė vieno neatpažinto asmens, visų mirusiųjų tapatybės buvo nustatytos. Iš viso 2024 m. palaidojome 72 vienišus asmenis (2023 m. – 80, buvo palaidoti ir 4 neatpažinti).

UAB „Laidojimo paslaugų centras“ vienišų žmonių, neturinčių giminių ar artimųjų, galinčių juos palaidoti, ir mirusiųjų, kuriuos atsisako laidoti giminės ar artimieji, palaikų kremavimu ir laidojimu bei nenustatytos tapatybės asmenų laidojimu rūpinasi nuo 2021 m. kovo mėnesio. Laidojama kartą per ketvirtį Karveliškių kapinėse“, – rašoma socialinio tinklo įraše.