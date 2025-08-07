Tokio akibrokšto nesitikėjo: kol gelbėjo gyvybes, ugniagesys tapo nusikaltimo auka

Rugpjūčio 4 dieną, maždaug 15 val. Lenkijos tarnybos gavo pranešimą apie rimtą avariją, kurios metu 19-metis vairuotojas nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio ir rėžėsi į medį.
Jaunuolis buvo sunkiai sužeistas, pagalbos prireikė dar dviems žmonėms.
Į nelaimės vietą atvyko medikai, policija, gaisrininkai bei sraigtasparniu nusileidę greitosios medicinos pagalbos tarnybos specialistai.
Tarp gelbėtojų buvo ir Naujojo Lemborko savanorių ugniagesių komanda. Vienas iš ugniagesių atvyko į įvykio vietą savo automobiliu.
Jis paliko jame savo išmanųjį telefoną ir nubėgo padėti nukentėjusiesiems. Kai grįžo, telefono ir pinigų automobilyje jau nebebuvo.
„Kaip reikia neturėti sąžinės, kad apvogtum ugniagesį savanorį, kuris tuo metu gelbsti kitų gyvybes? Vakar savanoris atvyko į nelaimės vietą nuosavu automobiliu, jame paliko savo išmanųjį ir puolė gelbėti žmones.
Sugrįžęs daiktų neberado. Vagis, supratęs, kad negalės panaudoti telefono, jį tyčia sugadino ir paliko“, – rašė Remiza.pl, ugniagesių naujienas skelbiantis portalas, pirmasis pranešęs apie šį atvejį.
Minėtas portalas primena, kad tai – ne pirmas atvejis, kai gelbėtojai patiria tokius akibrokštus ne tik morališkai, bet ir finansiškai, nors patys rizikuoja savo gyvybe dėl kitų.
Apie incidentą nedelsiant pranešta policijai.
Parengta pagal fakt.pl
