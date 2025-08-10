Pilaitėje pro langą – šokiravę vaizdai: kieme nuogi vyras ir moteris šlapinosi visų akivaizdoje

Šie vaizdo įrašai Pilaitės gyventojų bendruomenės „Facebook“ grupėje pasirodė šeštadienio popietę. Viename iš įrašų užfiksuota, kaip viešai ant pievutės šalia daugiabučio šlapinasi vyras, o kitame vaizdo įraše – tą patį daro visiškai nuoga moteris.
„Šlykštus vaizdelis, dar dieną, kai kiemai pilni vaikų“, – rašė viena komentatorė.
Paaiškėjo, kad tokie atvejai – ne pavieniai. Kai kurie gyventojai atpažino vaizdo įraše užfiksuotus asmenis – jie savo elgesiu jau ne kartą liūdnai pagarsėję.
Naujienų portalui Lrytas susisiekus su Pilaitėje gyvenančia Loreta, moteris pasakojo, kad jos šeimai su šiais asmenimis teko susidurti prieš kiek daugiau nei savaitę.
„Šie du asmenys apie tris naktis gyveno automobilyje prie mūsų namų. Jie eidavo tuštintis ir šlapintis į šalia esantį miškelį, taip pat vaikščiodavo nuogi. Mūsų name gyvena daug jaunų šeimų, turinčių mažų vaikų, ir mes tikrai nenorėjome, kad vaikai matytų tokias nuogybes“, – teigė ji.
Galiausiai, šeima neišvėrė ir moters sutuoktinis iškvietė policiją. Kaip pasakojo Loreta, atvykę pareigūnai išsiaiškino, kad šie asmenys gyvena automobilyje.
„Jie liepė jiems sutvarkyti teritoriją – surinkti ekskrementus ir panašiai. Vėliau, mano vyrui pabendravus su pareigūnais, paaiškėjo, kad tie asmenys neturi kur gyventi, o automobilis, kuriame jie gyveno, nėra jų – jis priklauso kitam žmogui.
Policija iškvietė to automobilio savininką ir liepė patraukti transporto priemonę, o minėtiems asmenims – pasišalinti iš šios vietos. Tačiau, kaip supratome, jie toli nenuvažiavo ir vis dar yra kažkur netoliese“, – kalbėjo ji.
Pilaitėje gyvenanti Greta naujienų portalui Lrytas pasakojo, kad iki šiol tokio elgesio nebuvo mačiusi, tačiau minėtus asmenis pastebi dažnai.
„Labai dažnai jie sėdi prekybos centre „Pupa“ arba prie jo. Visada neblaivūs. Dažnai keikiasi, pykstasi ir apsistumdo tarpusavyje. Kvapas nuo jų nenormalus.
Prieš keletą dienų užbėgau į „Pupos“ tualetą su kūdikiu – buvo neįmanoma kvėpuoti visoje patalpoje, net suvimdė ir teko skubiai išeiti. Po to pamačiau iš tualeto išeinančią šią moterį. Galimai ten ir prausiasi“, – pasakojo moteris.
Greta pripažino, kad nors yra mačiusi įvairių nepadorių elgesio apraiškų, toks atvejis sukėlė ypatingą pasipiktinimą ir nesaugumo jausmą.
„Ši situacija išvis pašiurpino. Dėl policijos nieko nežinau. Tikiuosi, kad kas nors kreipėsi, ir situacija bus suvaldyta“, – neslėpė pasipiktinimo ji.
Naujienų portalas Lrytas dėl šios situacijos kreipėsi į policiją. Gavę atsakymą, straipsnį papildysime.
