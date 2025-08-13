Klaipėdietė nustebino pati save: darbą kirpykloje iškeitė į karjerą draudimo bendrovėje

Gyvenimą pakeitęs pokalbis
Nauji vėjai į Alinos gyvenimą papūtė, kai po ligos ji dėl išmokos kreipėsi į savo finansų konsultantę, mat, buvo sudariusi gyvybės draudimo sutartį. Moterys įsikalbėjo ir Alina užsikabino už idėjos užsirašyti į „Allianz Lietuva“ organizuojamus mokymus norintiems tapti profesionaliais finansų konsultantais ir patikrinti savo jėgas gyvybės draudimo srityje.
Ji pripažįsta, kad pradžia nebuvo lengva: staiga įšokus į kita kryptimi riedantį karjeros traukinį, reikėjo įgyti naujų žinių ir įgūdžių. Bet, moters manymu, raudono kilimo kiti nenuties: atidumas mokantis, disciplinuotas darbas, didelis ryžtas ir noras tobulėti bei natūralus talentas – Alinos sėkmės receptas.
„Norėjau pabandyti savo jėgas kitoje srityje. Susimąsčiau, ar viskas, ką mokėsiu gyvenime, bus puošti žmones. Įrodžiau sau – galima daug pasiekti, jei tik labai nori. Prisijungusi prie „Allianz Lietuva“ finansų konsultantų komandos supratau, kad profesinį kelią gali pakeisti kiekvienas to norintis, be to čia yra puiki mokykla. Norinčiam tapti „Allianz Lietuva“ finansų konsultantu tikrai nebūtina turėti finansinį išsilavinimą, išsamūs mokymai, lektoriai, mentoriai, padeda žengti pirmuosius žingsnius, o vėliau padeda ir siekiant profesinės karjeros aukštumų“, – pabrėžia pašnekovė.
Tvirtas ramstis – draudimo išmoka
Klaipėdietė atvirauja, kad finansų konsultantės profesija jai patinka, nes gali padėti žmonėms pasirūpinti finansiniais saugikliais, kurie išgelbėtų nelaimės atveju, ištikus ligai ar traumai; padėti susiorientuoti pensijų kaupimo naujovių labirintuose. Moteris taip pat edukuoja klientus investavimo, taupymo savo ar vaikų ateities svajonėms klausimais.
Alina prisimena istoriją, kai tėvai nusprendė apdrausti savo 8 metų dukrytę, nors jos sveikata buvo puiki. Bet po pusmečio mergaitei buvo nustatytas cukrinis diabetas. Tėvams tai buvo didžiulis šokas.
Tvirtas ramstis – 15 000 eurų draudimo išmoka, kuri padėjo pasirūpinti dukros sveikata ir gydymu. „Ir man asmeniškai tai buvo priminimas, koks svarbus yra pasiruošimas nemaloniems siurprizams, net jei atrodo, kad gyvenimas klostosi pagal planą“, – sako Alina.
Jautėsi saugi, bet gyvenimas nustebino
Klaipėdietės klientai pabirę po visą Lietuvą. Yra vilniečių, kauniečių, dzūkų, suvalkiečių ir žemaičių. Dažniausiai Alina pati juos aplanko, kiti bent kartą per metus važiuoja prie jūros, tad pavyksta suderinti susitikimą ir uostamiestyje.
Pokalbiai su klientais, pasak pašnekovės, rodo, kad visuomenė keičiasi ir gyvybės draudimo paskirtį lietuviai perpranta vis geriau.
Žmonės detaliau narsto sutarties detales, stengiasi iš anksto tinkamai perprasti, kokios aplinkybės turės įtakos jų draudimui. Pavyzdžiui, lietuviai daug keliauja, kartais net kelis mėnesius žiemoja šiltesnio klimato kraštuose, todėl jiems rūpi, kad draudimas apsaugotų ir nuo užsienyje patirtų negandų.
„Mūsų – „Allianz Lietuva“ – draudimas galioja visame pasaulyje, 24 valandas per parą. O ir prašymus išmokai gauti lengva sutvarkyti per nuotolį – jokių problemų“, – pabrėžia Alina.
Alina pamena, kad viena klientė skeptiškai žiūrėjo į galimybę papildomai apsidrausti nuo traumų. Moteris dirbo saugų darbą biure, neturėjo ekstremalių pomėgių, tad neįsivaizdavo, kaip galėtų susižeisti. Tačiau galiausiai vis tik nutarė – nepakenks, ir prieš 5 metus ji sudarė draudimo sutartį.
„Gyvenimas vėl nustebino – vieną rytą ją partrenkė automobilis. Klientei buvo skirta daugiau nei 8000 eurų dydžio išmoka, kuri padėjo ne tik sumokėti už gydymą, bet ir pasirinkti geriausią reabilitacijos programą. Tai leido jai pasveikti ir grįžti į kasdienybę, nesukant galvos dėl finansų“, – draudimo privalumus vardija Alina ir priduria, jog klientai vis dažniau supranta, kad ne tik jie gali būti kalti dėl savo neatsargumo ir traumų. Deja, kartais gyvenimas pametėja tokių situacijų, kurias sunku numatyti, tad būtina iš anksto susidėlioti finansinius saugiklius.
Įrodė, kad yra tarp geriausiųjų
Šią vasarą A.Nikė sudalyvavo Majamyje (JAV) vykusioje MDRT (angl. Million Dollar Round Table) konferencijoje. Kvietimo čia nusipelno tik aukščiausius profesionalumo rezultatus savo šalyje pasiekę specialistai, ypač klientų vertinami už savo darbo etiką ir pagalbą ištikus sunkumams. Pasak Alinos, tai dar vienas įrodymas, kad „Allianz Lietuva“ – geriausia vieta profesiniam tobulėjimui.
Be to, pokalbiai su kolegomis iš viso pasaulio leidžia į gyvybės draudimo sritį pažvelgti nauju kampu.
„Šiųmetėje konferencijoje gilų įspūdį paliko keliautojo Yossio Ghinsbergo pasakojimas apie jo išgyvenimą, pasiklydus Amazonės džiunglėse. Asmeninė istorija parodė ne tik žmogaus ištvermę, bet ir gebėjimą išlikti ryžtingam net pačiose sunkiausiose situacijose“, – pasakoja Alina.
Jai tai primena klientus, kurie susiduria su sunkiomis diagnozėmis, netikėtomis nelaimėmis, tačiau niekada nenuleidžia rankų ir kovoja už rytojų. O draudimo išmokos, ištikus nelaimei, tvirtas finansinis ramstis.
„Konferencija sutvirtino mano įsitikinimą, kad finansų konsultanto darbas yra svarbus ir vertingas. Turiu neįkainojamą galimybę nuolat mokytis ir tobulėti, bendrauti su kolegomis iš viso pasaulio ir pasisemti įkvėpimo iš jų patirties. Nėra nereikšmingų detalių, kai kalbame apie žmogaus gyvenimo saugumą ir finansinę gerovę.
Nė vienas nežinome, kada mes susižeisime ar susirgsime. Žmonės dabar supranta, kad gyvybės draudimas galioja ne tik mirties atveju. Juk gali atsisėsti į neįgaliojo vėžimėlį, prarasti darbingumą. Verta iš anksto pasiruošti ir tokiems gyvenimo scenarijams“, – mintimis dalijasi „Allianz Lietuva“ vyresnioji patarėja ir finansų konsultantė A.Nikė.
