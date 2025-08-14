Buvusio JAV prezidento istorijoje – nešvari dėmė: su meiluže apgaudinėjo žmoną ir privertė ją pasidaryti abortą

Šis skandalingas atvejis aprašytas greit pasirodysiančioje J. Randy Taraborelli knygoje „JFK: Public, Private, Secret“ („JFK: vieša, privatu, slapta“), kurioje gilinamasi į buvusio prezidento asmeninį ir viešąjį gyvenimą.
Prezidentas, esą, turėjęs romaną su skrydžių palydove Joan Lundberg, kurios neskelbtais atsiminimais ir dienoraščiais pasidalijo J.R.Taraborelli.
J.Lundberg rašė, kad su J.F. Kennedy, tuometiniu Masačusetso valstijos senatoriumi, susipažino 1956 m., kai jis jau buvo vedęs Jackie Kennedy.
J.Lundberg, kuri tuo metu buvo vieniša dviejų vaikų motina, buvo 23-ejų, kai Kalifornijoje susipažino su tuomet 39-erių J.F.Kennedy.
Ji teigė, kad prieš J.F.Kennedy dviem savaitėms išvykstant į Italiją, jiedu trumpai paflirtavo.
Kol jis plaukiojo Italijoje, Jackie pagimdė negyvą dukrą Arabellą. Tačiau jis ne iš karto grįžo pas žmoną, todėl Jackie, esą, svarstė apie skyrybas.
Nepaisant traumos, ją atkalbėjo jos uošvis Joe Kennedy, pasiūlęs jai didelę piniginę kompensaciją už pirmojo vaiko gimimą.
Rugsėjo pradžioje Johnas grįžo į Los Andželą ir pakvietė J.Lundberg į vakarienę savo sesers Pat ir jos vyro, aktoriaus Peterio Lawfordo, namuose.
Apie tą vakarą J.Lundberg rašė, kad būsimasis prezidentas „nušvietė kambarį“.
„Žmonės priėjo vien tam, kad būtų šalia jo, jo energija buvo tiesiog magnetinė. Pagalvojau, kad, žinoma, tai politikas. Bet netrukus supratau, kad ne, jis tiesiog toks yra“, – rašė ji.
Vėliau tą vakarą pora užsiregistravo neaiškaus pavadinimo motelyje kaip „ponas ir ponia Robert Thompsonai“.
Tą naktį seksas buvo „laukinis“, teigė ji.
„Kitą rytą per pusryčius jis atsipalaidavo, – rašo J.R.Taraborelli. – Atsikratė savo baimių, nesaugumo jausmo. Ji atrodė tokia nutolusi nuo jo aplinkos, kad jis galėjo pasidalyti viskuo. Pasak to, ką vėliau prisiminė Joan, Jackas (taip prezidentas buvo vadinamas artimųjų, – red.) prisipažino, kad jųdviejų su Jackie santuoka buvo „sutarta“, ir atsižvelgiant į tai, kokios būna tokios santuokos, jis sakė, kad buvo visai „gerai“. Nebuvo puikiai, bet gerai“.
Santykiai su Joan tęsėsi, nepaisant to, kad apie J.F.Kennedy buvo kalbama kaip apie galimą kandidatą į prezidentus, politikas skraidino ją susitikti su juo.
J.Lundberg sesuo Linda Lydon pasakojo J.R.Taraborelli: „Ji man sakė: „Būdama su Jacku niekada nesijaudinu dėl problemų, nes visą laiką apsimetinėju jo seserimi Pat‘“.
J.Lundberg taip pat teigė, kad Jackie žinojo apie romaną, nes ji su vyru dėl to buvo konfliktavusi.
„Tavo sesuo man viską apie ją papasakojo!“ – pasakė Jackie, kai Jackas bandė aiškinti, kad J.Lundberg buvo „kažkokia mergina, su kuria jis susipažino Los Andžele“.
J.Lundberg taip pat rašo, kad po sekso Jackie esą klausdavo vyro: „Ką tu su manimi darai lovoje, ar tai jai patinka?“, turėdama omenyje skrydžių palydovę.
Tačiau viskas ėmė keistis po to, kai 1957 m. lapkričio 27 d. Jackie pagimdė dukrą Caroline Kennedy.
1958 m. birželį J. Lundberg paskambino Johnui ir pranešė žinią, kad yra nėščia.
Jis nebuvo patenkintas ir pasakė jai, kad ji negali turėti kūdikio, nes „politika yra viskas, ką aš išmanau. Jeigu tu tai atimsi....“.
Jis išsiuntė jai voke pinigų, tačiau kai J.Lundberg jį gavo, jis buvo tuščias. Ji jam pasakė, kad pinigai buvo pavogti.
„Jis tapo visiškai nesavas, – rašo J.R.Taraborelli. – Vėliau Joan rašė: „Dieve mano! Per visą Vašingtono istoriją dar neteko girdėti, kad kas nors taip dažnai vartotų išsireiškimus“.
Jackas pasakė labai aiškiai – jis nenorėjo, kad Joan susilauktų kūdikio. Tą pačią dieną jis pervedė daugiau pinigų, o ji po dienos kitos viską sutvarkė. Ji buvo supykusi ir nusivylusi, bet kartu ir realistė“.
Po to romanas baigėsi visam laikui.
35-ojo JAV prezidento atminimą daugelį metų temdė istorijos apie jo nesantuokinius ryšius su dešimtimis moterų, tarp jų ir su Marilyn Monroe.
Politikas ir jo žmona 1960 m. susilaukė sūnaus Johno F. Kennedy jaunesniojo, o 1963 m. rugpjūčio 7 d. ji pagimdė Patricką Kennedy. Naujagimis mirė vos po dviejų dienų.
Netrukus po to, 1963 m. lapkritį, būdamas 46 metų, Johnas buvo nužudytas, o Jackie mirė 1994 m., sulaukusi 64 metų.
Parengta pagal pagesix.com
neištikimybėJohnas Fitzgeraldas KennedyJacqueline Kennedy Onassis
