„Jis plūduriavo, bet galva jau buvo po vandeniu“ – dešimtmetis išgelbėjo skendusį penkiametį

Visa tai įvyko maudymosi vietoje Zamorzėje netoli Pniewy (Didžiosios Lenkijos vaivadija).
Antradienį, rugpjūčio 12 d., apie 18 val., vandenyje žaidžiančiam penkiamečiui berniukui prireikė pagalbos. „Preliminariais duomenimis, penkiametis plaukiojo su mama. Jai nuo jo atitraukus dėmesį, jis pradėjo skęsti“, – tvirtino Szamotulų rajono policijos komisariato atstovė spaudai Sandra Chuda.
Nors tuo metu paplūdimyje buvo daug žmonių, berniuką pastebėjo tik dešimtmetis Nikolas.
„Su draugu Anteku įbridome į vandenį, buvome priešais raudonus plūdurus. Apsisukau ir netoliese pamačiau berniuką. Supratau, kad jis plūduriuoja, bet jo galva buvo po vandeniu“, – portalui tvn24.pl pasakojo Nikolas.
„Kadangi buvau įsibridęs, berniuką galėjau pasiekti brisdamas vandeniu, todėl priėjau prie jo. Paėmiau už rankos ir nuėjau prie baltų plūdurų“, – pasakojo jis.
Kai vaikai pasiekė baltus plūdurus, Nikolas garsiai paklausė, ar netoliese yra suaugęs žmogus, kuris prižiūri vaiką. Prie jų priėjo vyresnė mergaitė, kuri pasirodė esanti penkiamečio sesuo. „Ji padėkojo man už pagalbą ir nunešė berniuką pas mamą“, – pasakojo dešimtmetis.
Iškart po incidento vaikas buvo nugabentas į Naujojo Tomyšlio ligoninę. Su ligonine susisiekti nepavyko.
„Tikiuosi, kad šis berniukas pasveiks“, – pridūrė Nikolas.
„Kadangi penkiametis buvo sąmoningas, bet užspringo vandeniu, į įvykio vietą buvo iškviesta greitoji pagalba, kuri nusprendė nugabenti vaiką į ligoninę ir suteikti jam medicininę pagalbą. Dėka dešimtmečio berniuko dėmesingumo ir greitos reakcijos, užkirtas kelias tragedijai. Jo veiksmai buvo brandūs, atsakingi ir verti didžiausio pagyrimo“, – rašė Szamotulų policija pareiškime apie dešimtmetį, kuris drąsiai išgelbėjo mažamečio gyvybę.