Gyvenimo būdas

Latvis – tikras laimės kūdikis: loterijoje šimtatūkstantinę sumą laimėjo jau antrą kartą

2025 m. rugpjūčio 17 d. 15:59
Lrytas.lt
​Ar galima loterijoje laimėti du kartus? Liepojos (Latvija) gyventojas, rugpjūčio 2 d., loterijoje laimėjęs 150 tūkst. eurų, žino atsakymą – taip. Jis atskleidžia, kad prieš kelerius metus jau buvo laimėjęs tokią pat sumą momentinėje loterijoje „Lobių skrynia“, skelbia portalas delfi.lv.
„Ar taip nutinka? Taip, tikrai galiu patvirtinti! Esu laimėjęs du didelius prizus po 150 tūkst. eurų, o dabar svajoju laimėti milijoną“, – juokiasi jis.
Laimingą rugpjūčio 2 d. dieną jis norėjo šiek tiek pasilinksminti, todėl nusipirko Baltosios loterijos momentinį bilietą. Pirmasis bilietas buvo taip pat sėkmingas, tačiau prizas buvo kur kas kuklėsnis – laimėjo 10 eurų. 
Fortūnai nusišypsojus, jis savo sėkmę nutarė išbandyti antrą kartą, tik takart nusipirko jau du bilietus. Vienas pasirodė esąs tuščias, o antrasis – didysis prizas, kurio vertė – 150 tūkst. eurų.
Nors emocijos nebebuvo tokios ryškios kaip laimėjus pirmą kartą, latbis iš Liepojos vis tiek jautėsi kaip ant sparnų. Vyriškis iškart nuėjo pas žmoną ir parodė jai telefoną su žinute, kurioje rašoma, kad būtent jis yra loterijos laimėtojas. 
LoterijasėkmėFortūna

