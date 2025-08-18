Nevilties apimta motina trokšta, kad suimtų jos sūnų: nuo gegužės išgyvena slogų košmarą

Edvinas Juodis (26 m.) skambino iš psichiatrijos klinikos Potsdame, kur buvo atvežtas visiškai neadekvačios būklės. Motina tikėjosi, kad pagaliau susigrąžins pradingėlį sūnų, bet šis ir vėl pradingo – iš ligoninės buvo tiesiog paleistas.
Viltį suteikęs skambutis
„Paskambino kažkoks vokiškas numeris, galvoju, kaip reikės kalbėti? Nemoku vokiškai, gal kas nors kur nors jį rado... Atsiliepiu – o Edvinas kalba. Bet toks apdujęs, sako, aš ligoninėj, man čia gerai“, – prisiminė motina.
Po to ji telefono, iš kurio paskambino sūnus, numerį davė vertėjai, kad ji susisiektų ir viską išsiaiškintų. „Vertėja išsiaiškino, kad ten yra psichiatrijos klinika, ir jis kažkiek laiko ten buvo paguldytas. Sakė, kad pristatė visai neadekvatų, labai agresyvų, nesiorientuojantį aplinkoje, be dokumentų.
Bet paskui jį išleido. Sako, davė kažkokį lapą, ant kurio užrašė artimųjų numerius – mano, vertėjos. Bet niekas nuo to laiko nepaskambino.
Vertėja bendravo su vokiečių pareigūnais, prašė, kad jį sulaikytų, nes jis turi su psichikos sveikata susijusių problemų. Vokietijos pareigūnai jai pasakė, kad nėra paskelbta šio asmens paieška, todėl jie neturi teisės jo sulaikyti“, – pasakojo Gražina.
Motina neįsivaizduoja, kur ir kokiomis sąlygomis šiuo metu gyvena jos sūnus. „Aš nelabai su juo susišnekėjau. Klausiau, Edvinai, kur tu buvai? Tai Lenkijoj buvau, tai ant suoliuko miegojau, paskui – nežinau, nežinau... Vertėja, kuri bendravo su gydytoju, sakė, kad Lenkija, Vokietija, Lietuva jam atrodo kaip viena šalis ar kažkoks miestas“, – atsiduso motina.
Turi psichikos problemų
Pasak motinos, sūnui psichika pablogėjo prieš dvejus metus, po tėvo mirties. „Ne kartą vežėm į ligoninę, gulėjo Žiegždriuose. Jam užeina tokios bangos. Būna savaitę gerai, o staiga vėl – nemiega, nevalgo, vaikšto, nervinasi“, – pasakojo motina.
Tais atvejais vyras neretai elgiasi agresyviai. Yra buvę, kad užėjus paūmėjimui Edvinas išdaužė savo automobilio stiklą, paskui sėdi, verkia, prašo brolio padėti.
Ji sako nesuprantanti, kodėl sūnus jai nepaskambina. „Tada aš jo klausiau, kodėl tu, Edvinai, neskambini? „Nežinau. Nežinau.“ Sakau, mes tavęs ieškom, kur tu dingęs? „Tai Lenkijoj buvau.“ Tai ką tu darei? „Ant suoliuko miegojau, paskui nežinau, paskui važiavau.“ „Čia aš gyvenu, butelius renku, man gerai.“ Toks pokalbis“, – sakė motina.
Gražina sako nežinanti, ar jos sūnus neturi problemų su narkotikais – bent jau nebuvo pastebėjusi. Alkoholio kartais išgeria.
Dingimą gaubia mįslės
Edvinas, pasak jos, niekada anksčiau nebuvo keliavęs po užsienį. Gegužės viduryje netikėtai pirmą kartą išvažiavo su pažįstamu.
Jauno vyro motina G.Daugelienė sako jo ieškojusi nuo gegužės 14 d., kai paskutinį kartą kalbėjosi su juo telefonu. Po to ryšys nutrūko, jos telefonas buvo užblokuotas. Kartu keliavęs draugas grįžo į Lietuvą, o Edvino nebuvo.
„Kai draugas grįžo vienas, lakstėm pas jo tėvus, ir vieną kartą pavyko rasti jį namuose. Draugas pasakojo visiems skirtingai. Jis teigė, kad jie išlipo Lenkijoje, Košaline. Davė kažkokio lenko telefoną, radau vertėją, pasiskambinom. Lenkas pasakė, atseit matė Edviną be pinigų, be dokumentų, be telefono – be nieko. Ir jis sakė jį matęs ne Košaline, o Zeliona Guroje. Tarp tų vietų – vos ne 300 km atstumas. Iš kur tas lenkas galėjo turėti Edvino draugo telefoną?“ – visokių įtarimų kilo nežinioje gyvenančiai motinai.
Po savaitės moteris kreipėsi į policiją, bet sūnaus nepavyko rasti.
Privalo dalyvauti teisme
Edvinas kaip atsakovas kartu su motina privalo dalyvauti teismo posėdžiuose ir dėl tos priežasties apskritai neturėjo teisės išvykti į užsienį.
„Aš turėjau sugyventinį, su Edvinu pas jį pragyvenom daugiau kaip 10 metų. Paskui išsiskyrėm, o tas sugyventinis padavė mane ir Edviną į teismą, iškėlė baudžiamąją bylą už pinigų pasisavinimą, jo kortelės naudojimą.
Tas teismas vyksta jau visus metus ir nežinia, kada pasibaigs. Kiek anksčiau yra buvę teismo posėdžių, Edvinas visada dalyvaudavo. Ne jo protui būtų slėptis nuo teismo“, – sakė Gražina.
Liepos 14 d. vėl buvo teismo posėdis, tai jau antras kartas, kai Edvinas praleido posėdžius (prieš tai teismo posėdis vyko gegužės pabaigoje). „Teismas mums abiem skyrė kardomąją priemonę neišvykti į kitą šalį. Kadangi Edvinas ją pažeidė, liepos 16 d. tą kardomąją priemonę jam pakeitė į suėmimą. Taip pat žadėjo paskelbti jo paiešką“, – kalbėjo motina, kuriai sūnaus suėmimas atrodo kaip vienintelė viltis jį susigrąžinti.
Jos manymu, liepos 22 d. išaiškėjus Edvino buvimo vietai, jis būtų turėjęs būti sulaikytas ir parsiųstas namo, bet Vokietijos pareigūnai esą neturėjo informacijos apie paskelbtą paiešką ir neturėjo pagrindo jo sulaikyti.
Gražina sakosi iškart visą informaciją apie ligoninę, visus kontaktus perdavusi tyrėjai, bet ši su ja susisiekusi tik rugpjūtį, kai Edvino pėdos Potsdamo psichiatrijos ligoninėje buvo jau seniai ataušusios.
Motina tetrokšta vieno – kad sūnus pagaliau būtų parvežtas į Lietuvą ir baigtųsi jo klajonės.
Policija informaciją vokiečiams perdavė
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Reda Zarauskienė Lrytas patvirtino, kad pareiškimą apie dingusį vyrą (gim. 1999 m.) Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo liepos 14 d., ikiteisminis tyrimas dėl dingusio be žinios vyro pradėtas liepos 17 d. Pirminiais duomenimis, vyras dingo užsienyje. Ikiteisminis tyrimas tebevyksta.
„Vokietijos pareigūnai apie dingusį vyrą buvo informuoti mūsų policijos pareigūnų. Kauno AVPK yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl dingusio vyro“, – teigė policijos atstovė.
