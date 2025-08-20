Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Gyvenimo būdasIstorijos

Viešbučio vadovei Evelinai Šukytei diena prarastų prasmę be šuns Daisy

2025 m. rugpjūčio 20 d. 15:46
Lrytas Premium nariams

Viešbučio „AC Hotel by Marriott“ vadovė Evelina Šukytė (40 m.) pasidalino mintimis apie gyvenimą.

Daugiau nuotraukų (19)
MarriottviešbutisLrytas Premium
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.