Vilniečiui – rekordinis momentinės loterijos prizas

Mama žino geriausiai
O visos šios sėkmės istorijos nebūtų be vilniečio mamos, kurios žodžiai, pasakyti prieš keletą metų, ir paskatino vyrą įsigyti bilietą.
„Mama dalyvaudavo loterijose, bet jai nesisekė. Vieną kartą aš sudalyvavau – ir laimėjau dviratį. Tada ji pasakė, kad ir ateityje turėčiau naudotis savo laiminga ranka“, – prisimena žaidėjas.
Nuo tada vyras retkarčiais pasitikrindavo sėkmę viename ar kitame žaidime. O pastaruoju metu jo dėmesį buvo patraukęs bilietas „VIP klubas“.
„Nes siūlo didžiausią prizą tarp momentinių loterijų. Šitą bilietą ir nusipirkau pirmadienio vakarą užsukęs į Žvėryno „Maximą“, – savo pasirinkimą paaiškina vilnietis.
Loterijos atstovybėje – dar prieš atidarymą
O toliau sekė bemiegė naktis. Parsinešęs namo bilietą ir jį nutrynęs žaidėjas sužinojo laimėjęs pusę milijono eurų.
„Daugybę kartų pertikrinau, vis ieškojau – gal akys neapgavo. Namiškiams nieko nesakiau, dar netikėjau ir nenorėjau veltui jaudinti. Naktį praleidau su savo mintimis“, – emocijų laviną prisimena vyras.
O kitą rytą, dar prieš atidarymą, vyras jau lūkuriavo prie loterijos atstovybės.
„Dabar jau sulaukiau patvirtinimo, bet rankos dar virpa. Laukiu vakaro, įdomu, kaip reaguos žmona, kai pranešiu“, – nekantravo laimėtojas.
Tikroji sėkmė – kai visko užtenka
Paklaustas, ką planuoja veikti su 500 000 eurų suma – vyras sako, kad planas tokiam atvejui parengtas jau seniai.
„Kadangi tikėjau mamos žodžiais, tai pagalvodavau, ką darysiu, jei pasiseks. Tai paprasti, bet esminiai dalykai – atiduosime paskolą už būstą ir pirksime sodybą kur nors prie vandens. Daugiau galėčiau niekada nebelaimėti, tiek man pilnai užtenka“, – užtikrintas žaidėjas.
