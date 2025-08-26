Išvydę patrauklaus kunigo kvietimą į bažnyčią žmonės pašėlo: „Mano miegamąjį reikia apvalyti nuo dvasių“

Kunigas Jordanas, Šv.Edvardo Išpažinėtojo bažnyčios Romforde vikaras, prisijungė prie „TikTok“ norėdamas paskatinti žmones ateiti į mišias, tačiau sulaukė visai kitos reakcijos.
„TikTok“ vartotojai užplūdo komentarais, žarstė komplimentus apie jo išvaizdą ir rašė pikantiškas pastabas. Vienas net juokavo: „Šiam komentarų skyriui reikia Jėzaus.“
Vilkėdamas kunigo apykaklę, vikaras Jordanas, vedęs ir turintis du vaikus, aptarinėjamame vaizdo įraše prisistatė kaip naujasis bažnyčios vikaras ir pakvietė žmones į sekmadienines mišias.
Vaizdo įrašas prasidėjo žodžiais: „Sveiki, aš esu tėvas Jordanas ir džiaugiuosi būdamas naujasis vikaras Šv.Edvardo Išpažinėtojo bažnyčioje Romforde.
Užeikite pasisveikinti – čia renkasi bendruomenė, tiek savaitės dienomis, tiek, žinoma, sekmadieniais. Net jei kurį laiką nebuvote, labai lauktume jūsų sugrįžtant. Tai tik mano „labas“ jums. Telaimina Dievas.“
Tačiau „TikTok“ vartotojai, regis, daugiau nieko nebenugirdo – per kelias dienas vaizdo įrašas sulaukė daugiau kaip 1,4 mln. peržiūrų, o komentarų skiltyje kilo tikra komentarų banga. Žmonės dvasininką praminė „karštuoju kunigu“.
„Esu musulmonas, bet Jėzau Kristau...“, – rašė vienas. „Atleisk man, Tėve, nes nusidėjau“, – komentavo kitas.
Dar vienas klausė: „Ar būna privačių išpažinčių? Klausiu draugo vardu.“ Kitas šmaikštavo: „Ar lankotės namuose? Man atrodo, mano miegamąjį reikia apvalyti nuo dvasių.“
Kiti jį lygino su realybės šou žvaigžde Scottu Disicku, žinomu iš „Keeping Up with the Kardashians“.
Kunigas sureagavo į komentarus
Į komentarus sureagavo ir pats kunigas Jordanas. Kitame vaizdo įraše jis juokdamasis klausė: „TikTok“, ar jums viskas gerai? Net mano mama tai pamatė – ji labai didžiuojasi.“
Vėliau kunigas nusprendė atsakyti tiems, kurie manė, kad jis sąmoningai pasinaudojo savo išvaizda.
Jis sakė: „Kai kurie iš jūsų galvoja, kad žinojau, ką darau. Pagavote mane. Taip, aš stovėjau prie gražios bažnyčios su savo kunigo rūbais ir metinėjau žavingus žvilgsnius. Dar apykaklę nuleidau kuo žemiau. Beveik nepadoru.
O paskutinis triukas – pasakiau, kad čia mano „labas“ bažnyčios „TikTok“ paskyroje, kuri turi nulį sekėjų. Nes, žinoma, žinojau, kad tai pasieks milijoną peržiūrų. Tai jau tikras viliojimas.“
Tūkstančiai gerbėjų iškart užvedė naują komentarų bangą, žarstydami dar kandesnes užuominas: „Sveiki, ar vedate vestuves? Kaip jaunikis?“ Kitas rašė: „Esu ateistas, bet seksiu paskui jus, kur tik nuvesite.“
Atrodo, kad socialiniai tinklai rado naują sensaciją – tik šįkart ne pramogų pasaulio žvaigždę, o charizmatišką dvasininką.
